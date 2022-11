Dybala | ci siamo | venerdì l' esame decisivo per capire il recupero

Intantoha ripreso a correre in campo e ad allenarsi in palestra: se gli esami confermassero i miglioramenti, a quel punto riprenderebbe anche a utilizzare il ...... sono partito da dentro la nostra area, ho saltatoe poi Bentancur mi ha fatto fallo quasi a ... che effetto fa vederli in Serie A 'cresciuti insieme, ci conosciamo da quando abbiamo 11 ...Domani si valuteranno le condizioni di Paulo Dybala. Dall’esame si potrà vedere se è in grado di partire per il Mondiale Sarà una giornata importante quella di domani per Paulo Dybala. Infatti, second ...Paulo Dybala e la Roma, il club è pronto a sbilanciarsi per il futuro dell 'Joya': ecco il piano di Tiago Pinto.