Dritto e Rovescio | nuovo appuntamento oggi 3 novembre su Rete4

(Di giovedì 3 novembre 2022) . Si parlerà di Rave Party e di politica Questa sera, giovedì 3, in prima serata su Retequattro, nelcon "", Paolo Del Debbio intervista il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della serata, si dibatterà sui primi discussi provvedimenti presi dal Governo in merito ai rave party e alle relative polemiche che ne sono scaturite su diritti e libertà. A seguire, una pagina sul tema economico in vista degli importanti incontri europei del premier Giorgia Meloni. Infine, un focus sui prossimi atti dell'esecutivo in merito al caro bollette e al reddito di cittadinanza.