Dramma in Valtellina | alpinista bergamasco precipita in un dirupo e muore

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tartano (Sondrio). La meta era la cima del monte Selerone: la più alta della Valtartano, a quota 2.519 metri. Poco prima di raggiungerla è scivolato in unnelle vicinanze del lago Bernasca,ndo per un centinaio di metri. È morto così Umberto Chiari, 67enne residente a Villa d’Adda che mercoledì (2 novembre) si è recato inper un’escursione, in compagnia di un amico. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Areu Sondrio e sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso Alpino Cnsas di Sondrio. Quando i primi soccorritori sono riusciti a raggiungere l’uomo, si sono purtroppo resi conto che ormai non c’era più nulla da fare. Umberto Chiari era molto conosciuto a Villa d’Adda: per il suo impegno in parrocchia, ma ...

BergamoNews.it

