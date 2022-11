Domeniche Bestiali – Ruba il microfono allo speaker e urla “fenomeno” all’arbitro Parla il presidente del Vado | “Lo rifarei”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Se mi guardospecchio, alla mia età (non lo dica eh: sono 76 anni) mi dico che quel gesto non va bene per un…però non sono pentito, lo: ho sempre detto quello che penso”. Franco Tarabotto è uno di quelli che, sefosse una discoteca, avrebbe la tessera del privè: ma siccome questa rubrica e il privè di una discoteca sono come un rave party e Piantedosi niente tessere, ci dispiace.del, gloriosa società ligure oggi in Serie D ma che ha vinto la prima edizione della Coppa Italia nel 1922, l’età (non) l’ha detta lui, Tarabotto si è beccato mille euro di multa dopo la prodezza compiuta dopo la gara casalinga contro il Vigorna: un derby. Dopo tre espulsioni di suoi calciatori, ritenute evidentemente ingenerose, il ...

