Disturbi alimentari | finanziato progetto ‘Arcadia Vr’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – “Idel comportamento alimentare sono ormai un serio problema di sanita? pubblica dove ogni anno si registra l’aumentata diffusione generale ed un esordio sempre più precoce. L’attuale infrastruttura socio-sanitaria non è in grado di prendersi carico dei flussi crescenti di nuovi casi garantendo un trattamento specifico, definitivo ed efficace. Diventa quindi indispensabile perfezionare e potenziare i modelli di terapia, garantendo una personalizzazione di intervento, basata sulle evidenze scientifiche, integrate a nuovi e innovativi strumenti tecnologici. ConVR’ intendiamo strutturare un nuovo modello di presa in carico ed assistenza basata su una piattaforma tecnologica di valutazione e di cura riabilitativa tramite infrastrutture e dispositivi di realtà virtuale e metodi di intelligenza artificiale, progettati per ...