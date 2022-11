Disegni e parole | le illustrazioni di pizza_o_sushi narrano storie d’amore | musica e ambiente

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bolgare. Si chiamano Elisa e Nicola, in arte pizza o sushi. Hanno 23 anni e 25 anni e sono uniti da un progetto sia artistico che sentimentale. I loro lavori nascono a Bolgare, più precisamente nella taverna di Nicola, diventata ormai il loro studio e anche la loro seconda casa. Hanno già collaborato con diverse realtà, anche di grosso calibro come Bauli, la nota azienda dolciaria. Studiano e lavorano, ma cercano sempre di trovare il tempo per dedicarsi alla loro grande passione: il disegno. Partiamo con una domanda scontata ma doverosa: perché avete scelto questo nome? Nicola: il nome nasce il giorno in cui ci siamo conosciuti. Volevo trovare un modo divertente per chiedere a Elisa un appuntamento e allora dissi: “pizza o sushi?”. Lei mi disse che in quel periodo aveva impegni e non sarebbe riuscita. Poco tempo dopo ci siamo incrociati nuovamente e io avevo inteso la sua risposta come ...