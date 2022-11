Dirigenti scolastici | “solo pacche sulle spalle | ma stipendi fermi e responsabilità per edifici fatiscenti Servono 50 milioni” La protesta il 4 novembre a Roma

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 3 novembre 2022) Appuntamento, la settimana prossima, per i, per i quali è convocata a, il 4, un’assemblea nazionale indetta dai quattro sindacati maggiormente rappresentativi del settore scuola (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal). L’Assemblea, fanno sapere i sindacati tramite un comunicato, che si terrà all’ITIS Galilei (via Conte Verde, 51), affronterà le diverse questioni su cui si concentrano in questa fase l’attenzione e le attese di una categoria le cui condizioni di lavoro, in presenza di un carico crescente die impegni, restano ben lontane da un adeguato riconoscimento. L'articolo .