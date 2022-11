Designazione Arbitrale | Pisa-Cosenza sarà diretta da Daniele Paterna

(Di giovedì 3 novembre 2022) 2 Novembre 2022 Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la garain programma sabato 5 novembre (ore 14.00) e valida per la 12° giornata del campionato Serie BKT adi TeramoIl direttore di garaassistito da Domenico Palermo di Bari e Domenico Fontemurato di Roma 2Il Quarto UfficialeParide Tremolada di MonzaVAR Federico La Penna di Roma 1AVAR Alberto Santoro di Messina Fonte articolo e foto:sportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Calciomercato.com

Laper Sampdoria - Fiorentina, gara in programma domenica 6 novembre (ore 15.00) allo stadio "Ferraris" di Genova e valida quale 13.a giornata della Serie A TIM 2022/23. ...Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Bologna - Torino, gara valida per la 13ª ... Bologna-Torino: la designazione arbitrale | Serie A La Juventus Primavera torna in ottica campionato, con l'Inter pronto ad attenderla: la designazione arbitrale per il Derby d'Italia ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro: “Il fuorigioco semiautomatico agevolerà il lavoro degli arbitri. E’ uno strumento fondamentale, ...