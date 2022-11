Depay sotto accusa a Barcellona | si starebbe risparmiando per il Mondiale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Asospettano che Memphissipreservando per ilin Qatar. L’attaccante olandese si è infortunato a inizio settembre al tendine del ginocchio sinistro. L’infortunio non appariva grave, sembrava doverlo tenere lontano dai campi di gioco per massimo cinque settimane invecenon si vede da mesi. Nell’ambiente catalano si sospetta, si vocifera, che il calciatore stia ritardando il ritorno per eccesso di prudenza. Come abbiamo visto con i casi Pogba e Lukaku a volte la fretta può essere cattiva consigliera e al(altro che boicottaggio!) sembra non ci voglia rinunciare proprio nessuno, anche comprensibilmente. La Juve, ma non solo, sembrerebbe interessata a lui per gennaio. E lui, se emarginato dal Barca, potrebbe voler mettere minuti nelle ...