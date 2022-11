Dentro il rave party di Modena | “Siamo stati i primi | ma Meloni non ci fermerà”

(Di giovedì 3 novembre 2022) «È bene che il governo se ne faccia una ragione: noi non ci fermeremo mai. Nessuno può imporci quando e come divertirci. Continueremo ad autogestirci e ad organizzare questi raduni in giro per l’Italia». Parla così Marco da Lodi, 29 anni, panettiere di professione er per stile di vita. Ha gli occhi lucidi, l’aria distrutta, ma anche tanta rabbia: «Non facevamo male a nessuno. Ma adesso è il momento di accanirsi contro di noi» prosegue. Intanto lo sgombero pacifico alle porte didelWitchtek 2k22 – battezzato così dai suoi organizzatori – è appena terminato. La notizia del decreto anti-raduni voluto dal governo, sebbene non ancora ufficiale, è già nell’aria. Manuela – 23 anni, studentessa romana di scienze politiche – ci parla indicando le decine di carabinieri e poliziotti ...

'Con tutti ia cui sono stata sarei ancoracon l'ergastolo" scrive Balti come didascalia ad alcuni scatti che la immortalano in diversi raduni a cui ha preso parte in passato Dopo ...Bianca Balti: "Io sarei ancoracon l'ergastolo" "Con tutti ia cui sono stata sarei ancoracon l'ergastolo", scrive su Instagram la supermodella italiana Bianca Balti . "Il decreto ...La top model Bianca Balti si scaglia contro il decreto anti rave del governo Meloni, che prevede una pena fino a 6 anni di carcere per chi organizza raduni con più di 50 persone. “Con tutti i rave a c ...“Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo" scrive Balti come didascalia ad alcuni scatti che la immortalano in diversi raduni a cui ha preso parte in passato “Il decreto ...