Denis | Atalanta-Napoli sarà qualcosa di straordinario e sulla lotta Scudetto' '

(Di giovedì 3 novembre 2022): ''? Sono due squadre che arriveranno fino in fondo'' German, ex attaccante di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Queste le sue dichiarazioni: Settimana particolare perché c'è lo scontro tra: "E' una settimana speciale,di". Sono tutte e due lì davanti: "Chi mi ha sorpreso di più? Sono due squadre diverse, ildiverte col suo gioco e una consapevolezza incredibile che altri anni non si vedeva. -afferma- L'ha capito il suo ...

German, ex attaccante di Napoli e, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Maracanà', trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio.suNapoli Settimana particolare perché c'è lo scontro tra Napoli e: 'E' una settimana speciale,- Napoli sarà qualcosa di straordinario'. Sono tutte e due lì davanti: '...Simone Moretti conferma l'undici che settimana scorsa ha battuto il Desenzano, di fronte il pericolo pubblico numero uno è l'exe Napoli German, che fa coppia in attacco con D'Amuri. ...L’ex calciatore di Napoli e Atalanta ha commentato il momento di entrambe le squadre A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, ex calciat ...Sabato alle 18 andrà in scena lo scontro al vertice fra nerazzurri e partenopei. Ecco qualche numero C’è molta attesa per Atalanta-Napoli, partita fra le prime due della classe di Serie A che avrà ini ...