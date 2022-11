Decreto rave | Pd presenta emendamento abrogativo | “È obbrobrio giuridico”

Presidente, c'era davvero bisogno di uncontro iparty "A me sembra la classica norma manifesto. L'uso delLegge su fattispecie penali che non sono connotate da necessità e ...Una valanga di commenti su Twitter tra lo stupito, l'indignato e l'irriverente. A scatenare gli utenti un emendamento del Viminale al dlche da stamattina circola sui social. Si tratta di un fake però e a spiegarlo è stato lo stesso autore, Carmelo Palma, in un post dal titolo "Un bel gioco, dura poco". Non prima però che la ...La supermodella in un post su Instagram censura la norma molto discusa e aggiunge: "Il mondo va avanti e l'Italia torna indietro" ..."È una norma che rivendico e di cui vado fiera". Con queste parole, scritte in un post su Facebook, la premier Giorgia Meloni difende la nuova norma penale che punisce con… Leggi ...