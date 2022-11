Decreto anti-rave | il sottosegretario Molteni apre a miglioramenti | Ma non si torna indietro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il governo guidato da Giorgia Meloni è disponibile a modificare, in senso migliorativo, ilche ha scatenato le urla di protesta delle opposizioni. L'apertura arriva dalall'Interno, Nicola(Lega), in un'intervista al Il Giornale: "Da noi c'era un vuoto legislativo. Lo abbiamo colmato - spiega - Abbiamo ripristinato il principio di legalità, ildi Modena, come quelli che lo hanno preceduto e che hanno avuto anche un costo in vite umane, era clandestino, abusivo, non autorizzato e soprattutto pericoloso per chi vi prendeva parte. Se quel capannone fosse crollato, ci avrebbero accusato di aver trascurato le più elementari regole di sicurezza", sottolinea. Ilesclude, quindi, ...