Decreto anti - rave | dal carcere al diritto di riunione I giuristi | perché è rischioso

(Di giovedì 3 novembre 2022) La premier e il ministro della Giustizia Nordio difendono la norma: nessun intento liberticida. Il presidente emerito Flick: 'Non è possibile che una festa sia più gdi un omicidio ...

La premier e il ministro della Giustizia Nordio difendono la norma: nessun intento liberticida. Il presidente emerito Flick: 'Non è possibile che una festa sia più grave di un omicidio ...Nella ressa nata intorno al nuovo- rave ci pensa Fiorello a sparigliare: 'Fermate le riunioni di condominio, quelle sì che sono pericolose'. Battute a parte la stretta del ministro dell'Interno a seguito del nel modenese ...Nella ressa nata intorno al nuovo decreto anti-rave ci pensa Fiorello a sparigliare: «Fermate le riunioni di condominio, quelle sì che sono pericolose». Battute a parte la ...La norma contro i rave non piace a tutta la maggioranza. E gli azzurri annunciano di essere pronti a modifiche in Aula. Il leghista Molteni: “Difenderemo la legge”. Poi la presidente del Consiglio su ...