Debiti con il fisco e stato d’insolvenza | cosa c’è nell’indagine su Visibilia e Daniela Santanchè

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un milione di euro incon il. E un’indagine per bancarotta fraudolenta. A causa di «un evidente e manifestodi insolvenza». La neoministra di Fratelli d’Italiaè nei guai da ieri, quando è emerso che la procura di Milano ha avanzato la richiesta di fallimento perEditore. Che pubblica, tra l’altro, periodici come Novella 2000, Ciak e Visto. L’inizio dell’indagine risale a dopo le elezioni. E lei aveva già dismesso le quote. Ma l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale coincide con l’apertura di un fascicolo d’indagine. E per il reato di bancarotta è automatica l’iscrizione nel registro degli indagati di tutti gli amministratori della società. Dunque anche di lei. Che è sotto osservazione anche per l’ipotesi di falso in bilancio ...

... che dopo l'esperienza lavorativa in Danimarca sta per aprire a Lodi una bottegacucina. Il ...stato ha supportato gli esercizi commerciali in modo che potessero ripartire senza costi e senzaLa nuova ministra del Turismo Daniela Santanchè Secondo il fascicolo della Procura, idi ... Nel mirino della GdF anche un finanziamento sottoscritto nel 2017un fondo degli Emirati Arabi . ...sulla riduzione del debito con la Commissione (leggi Gentiloni). Il quarto punto è che alla lunga non si può essere atlantisti e filo-occidentali, come Giorgia Meloni senza dubbio è, senza essere ...Il debito dei Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo è tornato a essere ad alto rischio. Lo afferma il recente studio ...