Dawson’s Creek | Michelle Williams è diventata mamma | le foto

(Di giovedì 3 novembre 2022)per la terza volta: l’amatissima attrice di, infatti, ha da poco dato alla luce il suo terzo figlio, avuto dal marito Thomas Kail.è giàdi una ragazza di 17 anni, Matilda, avuta da Heath Ledger, e di un bambino di circa due anni, nato nel pieno lockdown da Covid 19. Proprio riguardo a ciò, laaveva ammesso di non aver mai pensato di poter mettere al mondo un bambino in circostanze simili: Non è il mondo in cui pensavamo di dare alla luce un bambino, ma lui questo lo ignora. Sperimenta la gioia assoluta della scoperta e la felicità di una casa amorevole. La coppia è molto riservata circa la propria vita privata e infatti i due hanno deciso di non annunciare ...

La Gazzetta dello Sport

La star di, come è noto, è madre di una prima figlia, Matilda, figlia di Heath Ledger , oggi diciassettenne. I dolori del passato non hanno impedito all'attrice pluricandidata agli ...Si allarga la famiglia dell ex star di, che ha avuto un altro beb con il regista Thomas Kail. Michelle Williams diventata mamma per la terza volta. L ex star diaveva rivelato in un intervista rilasciata a ... Chi fa l'orto, chi fa yoga e divorzia e chi (ancora) lavora: ecco oggi i protagonisti di Dawson's Creek