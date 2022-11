Custoza Verona | veterinaria muore schiacciata da un bovino durante una visita

commenta A, in provincia di, una veterinaria di 25 anni è morta schiacciata da un bovino che stava visitando all'interno di un allevamento. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10:00. Sulla ...Una veterinaria di 25 anni è morta schiacciata da un bovino che stava visitando, all'interno di un allevamento a, in provincia di. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10:00. Sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Sommacampagna () ...Una veterinaria è rimasta uccisa questa mattina mentre visitava un bovino in un’azienda agricola di Custoza, in provincia di Verona ...Una veterinaria di 25 anni è morta schiacciata da un bovino che stava visitando, all'interno di un allevamento a Custoza, in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto ...