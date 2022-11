Covid oggi Toscana | 2 612 contagi e 4 morti | bollettino 3 novembre

Sky Tg24

... come accade in altri Stati Il governo italiano ha deciso lo stop a partire da, 1 novembre 2022, dell' obbligo vaccinale antiper medici e operatori di professioni sanitarie . 'L'obbligo ...... compresi gli acquari, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da- 19, ..., corrono nuovi rischi per via della crisi energetica e del conseguente aumento dei prezzi. ... Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Gimbe: in 7 giorni crollo del 25% quarte dosi. LIVE Hai sofferto di insonnia durante la pandemia da Covid-19 Non sei l’unico. I professionisti del benessere lo sanno bene ed ecco che è arrivato il momento dello Sleep Tourism, un tipo di turismo che ...La decisione è stata presa: i sanitari no vax, sospesi per non essersi sottoposti al vaccino anti-covid, saranno reintegrati al più presto. Il governo Meloni ha quindi anticipato la fine della ...