Covid | Marseglia | La pandemia ha portato denatalità e paura

(Di giovedì 3 novembre 2022) "Abbiamo imparato tantissimo, abbiamo imparato a conoscere una malattia che non conoscevamo, abbiamo imparato che è una malattia che può essere molto banale ma anche gravissima. Proprio per questo ...

Lo ha detto Gian Luigi, Professore Ordinario di Pediatria Direttore Clinica Pediatrica e ... nel corso della conferenza stampa di presentazione di un Decalogo "Bambini e- 19, le 10 ...Lo ha detto Gian Luigi, Professore Ordinario di Pediatria Direttore Clinica Pediatrica e ... nel corso della conferenza stampa di presentazione di un Decalogo 'Bambini e- 19, le 10 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...'Il forzato e giusto isolamento nelle case dovuto alla pandemia ha avuto delle conseguenze. E' stata la lezione del Covid. Essendo costretti ad avere ...