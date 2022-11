Covid | Gimbe | in calo nuovi vaccinati | 6 mln italiani ancora vaccinabili

- - > Leggi Anche: 'Sanatoria per i no vax è un'amnistia diseducativa e anti - scientifica' Sono 6,8 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose ......ha disposto la sospensione della pubblicazione quotidiana del bollettino della pandemia di- ... società civile e istituzioni", si legge in una nota. "Il monitoraggio della Fondazione...Il dieci per cento dei sardi con più di 5 anni non ha ricevuto alcuna dose di vaccino anti Covid. A questo dato occorre aggiungere i guariti dal virus da meno di 180 giorni, pari al 1,3. Lo rileva la ...Il monitoraggio della Fondazione Gimbe sull’andamento della campagna vaccinale, i cui dati risultano ancora aggiornati quotidianamente, evidenziano come sono state quasi 4,3 milioni le quarte dosi di ...