(Di giovedì 3 novembre 2022) Progetto Origin. Lo studio dell’Istituto Mario Negri si basa sul dna di 1.200 partecipanti fra Bergamo e la val Seriana: conclusioni nei prossimi mesi. L’approfondimento su L’Eco di Bergamo in edicola venerdì 4 novembre.

Covid e genetica, 870mila le varianti che «incidono» sull'evolversi dell'infezione Il progetto Origin, il lavoro di ricerca promosso dall'Istituto Mario Negri per indagare se ci sia una relazione tra la malattia da Covid-19 e i fattori genetici, prosegue e intravede la conclusione.Il sequenziamento dell'Rna del virus ha evidenziato una mutazione a carico di 14 regioni del codice genetico. Segno, secondo i ricercatori: tra cui anche l'infettivologa italiana Gaia Nebbia, di una ...