Corriere dello Sport – Joelinton e la nuova vita del Newcastle | quarto in Premier

(Di giovedì 3 novembre 2022) 2022-11-02 23:00:46 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Ilha cambiato tenore dinel giro di dieci mesi, dopo il passaggio di proprietà da Mike Ashley al fondo sovrano saudita Public Investment Fund, consorzio che riunisce la forza economica di PIF, PCP Capital e RBs&Media. Nello scorso campionato, il 4 dicembre, i Mapies avevano esonerato da poco Steve Bruce ed erano ultimi in classifica a quota 10 con il Norwich. Ora, dopo tredici giornate, sono quarti, in zona Champions, davanti al Manchester United e al Chelsea: 24 punti, solo una sconfitta (il 31 agosto ad Anfield Road, 2-1 contro il Liverpool) e un tecnico molto celebrato come Eddie Howe, che in passato aveva portato il Bournemouth ...

Continua il periodo nerissimo per la Juventus che, "grazie" alla sconfitta contro il Psg centra l'ennesimo record negativo della sua fin qui deludente stagione. I bianconeri non solo non sono riusciti ...Serata di festa a San Siro per il Milan , che ha battuto il Salisburgo con un 4 - 0 senza storia e si è qualificato per gli ottavi di Champions . A godersi lo spettacolo anche Bakayoko in tribuna, che ... "Juve, guarda come si ferma Mbappé": le ironie social dopo la figuraccia Champions Tutto quello che c'è da sapere su ATP Masters 1000 2022: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!A nove anni di distanza il Milan tornerà a giocare gli ottavi di Champions League e Pioli in conferenza ha ringraziato i tifosi per l'atmosfera a San Siro ...