Coppa Italia Serie C 2022 2023 | Padova agli ottavi | battuta l’Imolese 1-0

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilbatte 1-0e voladi finale di. La squadra campione in carica soffre nel finale, ma riesce a conquistare il pass per la sfida al Gubbio grazie al gol di Bifulco. Ampio turn over per i padroni di casa e nella prima frazione di gioco regna l’equilibrio. Al 24? c’è il cross in area per Calabrese che svetta di testa senza trovare lo specchio della porta. Al 32? altra occasione. Sugli sviluppi di un angolo di Radrezza, Gano trova il tempo a tutti e di testa costringestraordinari Molla. Al 41?deve fare i conti con un cambio obbligato: fuori Annan, dentro Zanon. Nella ripresa a spezzare l’equilibrio ci pensa ...

L'Unione Sarda.it

Come di consueto si partirà il venerdì con le qualifiche (in partenza alle 14:40 per le donne e alle 18:15 per gli uomini); sabato 5 novembre poi alle ore 12:00 andrà in scena la prova femminile , ...... sarà Juventus - Inter, il cosiddetto Derby d'al quale le sue squadre arrivano con umori ... ma serve fare in fretta anche per recuperare forza fisica e condizione in vista delladel Mondo. ... Calcio, Promozione, i primi risultati di Coppa Italia Il Padova batte 1-0 l’Imolese e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2022/2023. La squadra campione in carica soffre nel finale, ma riesce a conquistare il pass per la sfida al Gubbio ...Terminati i tempi regolamentari delle gare del secondo turno di Coppa Italia Serie C. Passa il Padova, vittorioso di misura sull'Imolese mentre il Piacenza riacciuffa in extremis ...