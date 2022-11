Conference League | AZ e Basilea qualificati grazie agli 'interisti' Odgaard e Males LIVE | avanti Anderlecht e Hapoel Beer Sheva

... e a 20 minuti dalla fine subiscono il gol che li elimina dall'Europa. Giocheranno il playoff diUn gol discusso dopo oltre un'ora di totale controllo butta fuori la Lazio dall'...La squadra è stata viva e pronta a lottare, non mi ha deluso", ha detto l'allenatore della Lazio dopo la sconfitta col Feyenoord che ha condannato la squadra alla. "La squadra è ...La Lazio perde al De Kuip contro il Feyenoord e scivola al terzo posto della classifica del proprio girone di Europa League. Non proseguirà il proprio cammino nella competizione, bensì si vedrà ...La Lazio perde contro il Feyenoord per 1-0 e si vede retrocessa in Conference League. Una delusione per i biancocelesti anche se il tecnico, Maurizio Sarri, non fa drammi: "Abbiamo avuto un atteggiame ...