(Di giovedì 3 novembre 2022) La transizione verso un'economia a zero emissioni e sostenibile ha bisogno di sostegno pubblico e meno burocrazia o mette amedio o alto oltre 1,5die 5,6di occupati. ...

Le imprese con ilpiù alto sono, invece, oltre 932.000 e danno lavoro a poco meno di 2 milioni di lavoratori (l'11,6% dell'occupazione totale). In particolare tra le piccole e medie imprese, ...Il, secondo Caramaschi, è quello di 'un collasso economico e sociale di fronte al quale anche i contenuti che emergono da tanta parte del dibattito elettorale risultano estranei, marginali o, ... Confcoop, a rischio per la svolta green 1,5 milioni imprese - Ultima Ora La transizione verso un'economia a zero emissioni e sostenibile ha bisogno di sostegno pubblico e meno burocrazia o mette a rischio medio o alto oltre 1,5 milioni di imprese e 5,6 milioni di occupati.