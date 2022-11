Comune di Bologna | Concorso per 2 Specialisti Tecnici nel PNRR

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Specialista Tecnico nell’Ambito di Progetti Rientranti nel. Bando diE' indetta procedura selettiva comparativa per il conferimento di due contratti di lavoro a tempo determinato di due figure professionali di alta specializzazione per personale non dirigente, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per attivitàche nell'ambito di progetti rientranti nelMissione 5 Componente 2, Investimento 2.2 «Piani urbani integrati» - Rete metropolitana per la conoscenza. La Grande, dell'art. 45 dello Statuto e dell'art. 36 del ...

Comune di Bologna

Le ultime settimane prima dell'addio adi Piantedosi , chiamato nel giugno 2018 da Matteo Salvini al Viminale come Capo di Gabinetto, sono segnate da rapporti tesi con ilguidata dal ...Per informazioni scrivi a bibliotecascandellara@.it oppure chiama lo 0512194301. ore 16: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti Tandem English Italian . Conversazioni in inglese ... Piano sosta Spiazzati politici e sindacati. Lepore: «Non credo sia di destra, ma come alto burocrate si adegua ai governi che arrivano» ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...