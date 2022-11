“Come stuprare i bambini” | il vergognoso paragone di Vittorio Sgarbi sulle pale eoliche | VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si può essere contrari o favorevoli a qualsiasi cosa, ma quando si cade nella nella retorica dialettico-ossessiva che utilizza paragoni vergognosi non si può che passare dalla parte del torto, perdendo ogni qualsivoglia briciolo residuo di una paventata ragiona. Ancora una volta, il protagonista èche – poco dopo aver ricevuto il mandato da sottosegretario al Ministero della Cultura da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi – si è collegato in diretta con SkyTg24. E lì si è resto protagonista di un parallelismo privo di pudore e senza alcuna contezza della gravità di quel che stava affermando. Le capre sono animali intelligenti a differenza di @che e’ un #climafreghista totalmente indifferente alla crisi climatica. Paragonare leallo stupro dei ...

