Come per Disincanto | la nuova data di uscita e il secondo trailer della commedia musicale targata Disney+

Orizzonte Scuola

“Concluse le iscrizioni, l’organizzazione si accinge a ultimare i dettagli per accogliere i numerosi ospiti provenienti da tutto il Bel Paese che saranno presenti alla kermesse. Solerti e attenti, ...Sarà un viaggio molto interessante questo: farà pensare e vi farà dare belle notizie. Grazie come sempre per il vostro lavoro». La salute del pontefice non sembra destare preoccupazione anche se resta ...