Come l' urbanistica può salvare le persone dalle auto

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma. Nelle ultime settimane le cronache di Roma hanno dato notizia di diverse morti sulle strade, quasi una al giorno. Politici e giornali hanno parlato di “emergenza sicurezza stradale”. Sarebbe confortante se fosse così, se si trattasse davvero di un’emergenza, ossia di una circostanza imprevista e accidentale. Non c’è nessuna emergenza a Roma, l’insicurezza stradale è un fatto consolidato e di lungo corso. Nelle strade della Capitale si muore, nelle strade italiane si muore (49 morti ogni milione di abitanti), e non c’entrano strade, buche, alberi killer, non esistono,non esistonomobili impazzite. Si muore perché glimobilisti o sono distratti o non rispettano il codice della strada e corrono troppo. “Si governa la mobilità con i dati, non con le opinioni”, dice al Foglio Matteo Dondé, architetto urbanista che da ...