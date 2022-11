Come il Mondiale può condizionare la Serie A | i convocati squadra per squadra

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’attesa è sempre più alta. Si avvicina l’inizio delin Qatar del 2022, un appuntamento affascinante e in grado di regalare spettacolo dentro e fuori dal campo. Si preannuncia una corsa bellissima per la vittoria finale, sono tante le squadre in grado di alzare la coppa e non sono da escludere sorprese. Le favorite sono due: Brasile e Francia, in vantaggioforza e profondità della rosa. Attenzione ovviamente a squadreInghilterra, Spagna, Germania, più altre possibili outsiderOlanda, Belgio o Portogallo. Non parteciperà l’Italia, ladi Roberto Mancini è stata clamoramente eliminata nello spareggio contro la Macedonia, si tratta di un’assenza pesantissima per tutto il movimento. La partita d’esordio è prevista il 20 novembre alle 17(ora italiana) con la ...