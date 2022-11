Cronache Cittadine

Come abbiamo sempre sostenuto e come sostiene l'Europa con ledirettive e raccomandazioni che sta via via emettendo'. Giornata storica per, dopo 26 anni chiude la discarica: 'Qui mai ...L'esempio da seguire L'annuncio dell'impianto previsto a, ha suscitato soddisfazione ... Come abbiamo sempre sostenuto e come sostiene l'Europa con ledirettive e raccomandazioni che ... Colleferro. Nuove e grandi soddisfazioni con i risultati sportivi degli atleti dell’Asd “Anna Tomasi” Judo Colleferro GIRONE A - La Conit Cisterna sfrutta i pareggi della coppia di ormai ex capolista per conquistare lo scettro del girone A: i ragazzi di Serpietri passano 7-3 in casa dello Spinaceto e, in un colpo sol ..."A Colle Sughero non ci sono gli oltre 20 ettari necessari ma solo 5". La dura presa di posizione della giunta dem ...