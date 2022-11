Civiltà Cattolica spiega il rinnovo dell’accordo provvisorio con Pechino

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 novembre 2022) In occasione del cinquecentenario dell’arrivo del gesuita Matteo Ricci anel 1601, fu organizzato a Roma un grande convegno di studi, per celebrare e attualizzare l’opera di grande missionario che dopo essere stato mal visto in Vaticano è diventato un simbolo dell’inculturazione della fede cristiana nelle varie realtà del mondo. In quell’occasione papa Giovanni Paolo II disse: “I neofiti cinesi, abbracciando il Cristianesimo, non avrebbero dovuto in alcun modo rinunciare alla lealtà nei confronti del loro paese: in secondo luogo, la rivelazione cristiana sul mistero di Dio non distruggeva assolutamente, ma al contrario valorizzava e completava, ciò che di buono e di bello, di giusto e di santo, aveva risentito e trasmesso l’antica tradizione cinese L’azione dei membri della Chiesa in Cina non è stata sempre esente da errori”. Impegnato su un fronte di ...