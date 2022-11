Cinema | Bellocchio | ' bonus cinema' annunciato da Sangiuliano? Efficace | specie per giovani' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Ridurre i biglietti attraverso il 'dal ministro della Cultura Gennaro? "Può essere una via di ripartenza per il. E' stato constatato che in quella settimana in cui i biglietti erano stati ridotti c'era stata un'affluenza maggiore di". A dirlo all'Adnkronos è il regista Marco, commentando la misura annunciata due giorni fa dal neo ministro Gennaroper far ripartire ilitaliano. Intervistato in occasione della presentazione di 'Effetto Notte' - la serie tv in sei episodi distribuiti in tre serate in onda su Rai1 il prossimo 14-15 e 17 novembre e diretta dal regista emiliano -approva l'idea del ...