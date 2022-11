(Di giovedì 3 novembre 2022) Pechino, 3 nov. (Adnkronos) - La morte di un bambino di 3a seguito di una sospetta fuga di gas in un complesso residenziale chiuso per ila Lanzhou, la capitale della provincia di Gansu, nel nordovest della, ha innescato una nuova ondata di indignazione per la rigorosadel paese. Il padre del bambino ha affermato in un post suiche gli è stato impedito di lasciare il condominio per cercare cure per suo figlio, causando un ritardo che si sarebbe rivelato fatale. Il post è stato accolto da commenti pieni di rabbia e dolore, con diversi hashtag correlati che hanno accumulato centinaia di milioni di visualizzazioni il giorno successivo su Weibo, la piattaforma cinese simile a Twitter. "Tredi pandemia ...

La Ragione

... grazie anche a un'offerta che si è ampliata con il beachwear e la moda. Ambizioso l'... Sotto la lente tra i mercati extraeuropei, Sud Africa, Qatar, Israele e Bahrein, dove Barrow è in ...... traduzione di Gaja Cenciarelli), C Pam Zhang (/Usa) con Quanto oro c'è in queste colline (... La Maura de L'Altra casa di Simona Vinci ha perso unconcepito da appena sei settimane e ... Cina: bimbo di 3 anni muore per il lockdown, ira social contro politica zero covid Pechino, 3 nov. (Adnkronos) - La morte di un bambino di 3 anni a seguito di una sospetta fuga di gas in un complesso residenziale chiuso per il lockdown a Lanzhou, la capitale della provincia ...Le notizie di oggi 22 ottobre sulla guerra tra Russia e Ucraina. Telefonata tra il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, e il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. Onu: "Oltre 6mila vi ...