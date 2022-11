Ciclismo | Vincenzo Nibali | ' Giro 2023 entusiasmante Il futuro? Occhio a Bagioli e Tiberi' - Sport - Altri Sport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il siciliano individua due possibili profili per la rinascita delitaliano: 'Ma in Spagna possono godersi già Ayuso e ...

Il siciliano individua due possibili profili per la rinascita delitaliano: 'Ma in Spagna possono godersi già Ayuso e ...Ha dedicato la sua vita alcon diversi incarichi: in primis presidente del comitato ... La delegazione regionale FCI Basilicata presieduta daSileo e tutto il movimento ciclistico ...Il siciliano individua due possibili profili per la rinascita del ciclismo italiano: "Ma in Spagna possono godersi già Ayuso e Rodriguez" ...È venuto a mancare all’età di 83 anni Leonardo Giulio Viggiano, molto noto negli ambienti ciclistici della regione Basilicata. Ha dedicato la sua vita al ciclismo con diversi incarichi: in primis pres ...