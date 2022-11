Ciclismo | Roberto Reverberi | “Bardiani | budget raddoppiato Presi sei giovani italiani Per Zana era meglio restare qui”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente, direttore sportivo e Team Manager dellaCSF Faizanè, formazione professional che ha la caratteristica di coltivare tantitalenti per poi farli approdare nel World Tour. Quella di quest’anno perè stata la sua 25esima stagione a bordo dell’ammiraglia della squadra di famiglia che negli anni gli ha regalato tante soddisfazioni e momenti indimenticabili. Il gap tra prime le World Tour e le Professional è alto: è meramente una questione economica o c’è altro? “Esatto, le prime squadre come la Jumbo, UAE e Quick-Step sono molto avanti, invece con altre squadre di massima categoria come ad esempio l’Astana il gap è solamente economico perchè a livello sportivo, e quindi di risultati, non c’è una grande differenza”. La vostra ...