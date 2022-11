“Ci manca l’aria” Malore choc | Silvio muore all’improvviso | lascia tre figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tragedia a Scerni, comune di 3000 anime in provincia di Chieti, un uomo di 48 anniMilanese è morto colpito da unimprovvisto. Due medici lo hanno soccorso, chiedendo supporto al 118 che ha inviato un’ambulanza e fatto alzare in volo l’elicottero. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano perché il cuore di Milanese ha cessato di battere. Conosciuto e stimato, il suo ricordo di Milanese è nelle parole del sindaco Daniele Carlucci: “Non ci sono davvero parole, sono notizie che tino senza fiato”. “era uno di noi, lui e sua moglie Ilaria sono da sempre impegnati nella protezione civile, in parrocchia. Se ne va un pezzo importante di Scerni – continua il primo cittadino -.aveva il profondo senso della comunità, oltre alla protezione civile dava una mano a ...