Chi finanzia gli imbrattatori di quadri? Aileen Getty | l’ereditiera del petrolio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov – Azioni sciocche, dannose e foriere di emulazioni pericolose. Difficile catalogare altrimenti i continui blitz di Just Stop Oil, gruppo di attivisti “per il clima” che nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé. Ma la domanda da un milione di dollari è: qualcunoglidie opere d’arte? La risposta è sì. Tra i principali sostenitori di Just Stop Oil c’è, nipote del celebre magnate delJ. Paul, che ha pure mostrato pubblicamente il suo sostegno alle azioni portate avanti dagli attivisti del gruppo in musei e gallerie d’arte. A evidenziare il ruolo delmilionaria è Le Monde, con un apposito articolo., ...

Da I girasoli di Van Gogh fino a La ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer, solo per citare i due esempi più celebri e recenti: è ormai un dato di fatto che le opere d'arte siano nel mirino dei ...Dichiarano ancora le due attiviste: "Un provvedimento simile non solo smantella l'autodeterminazione digesta, ma avrebbe delle implicazioni davvero insostenibili, come la possibilità di ... Chi sono gli ambientalisti che bloccano il Gra e chi li finanzia Il governo Meloni vuole ridurre gli aiuti a 600mila persone. Ma sono proprio quelli che hanno più difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro ...Just Stop Oil è finanziata dalla nipote del petroliere J. Paul Getty AGI - L'emergenza climatica è la nuova battaglia di Aileen Getty, nipote del magnate del petrolio americano J. Paul Getty, scrive L ...