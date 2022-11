Chelsea Manning | «Basta parlare del mio passato»

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’abbandono del padre, i mesi da senzatetto, i traumi da soldato, le torture in carcere, poi la transizione. In un'intervista esclusiva,, la «gola profonda» più famosa d’America nata «Bradley», parla della sua biografia appena uscita. E del suo futuro, in cui immagina un figlio

N on trovi la parola "coraggio" nella biografia di. O meglio: la trovi nella dedica iniziale, riferita ai "ragazzi e ragazze trans" che stanno lottando per affermarsi. E anche se molti pensano che lei sia un'eroina, lei taglia corto. "...Il tutto per aver rivelato, grazie ai documenti fornitigli dall'allora analista dell'esercito americano, documenti militari che dimostravano l'uccisione di civili inermi durante l'... Chelsea Manning: «E ora lasciatemi il presente» L’abbandono del padre, i mesi da senzatetto, le torture in carcere, poi la transizione, la libertà e l'idea di un figlio. In un'intervista esclusiva parla Chelsea Manning, la «gola profonda» più famos ...