Che clima ho trovato Meloni a Bruxelles | smontate le balle della sinistra

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prima uscita internazionale nelle vesti di presidente del Consiglio per Giorgia. Dopo aver incontrato Roberta Metsola, Ursula von der Leyen e Charles Michel, la premier si è fermata a fare un rapido puntosituazione con la stampa. “Si è creata un'interlocuzione molto franca e positiva, sono contenta”, le sue prime parole dopo la serie di vertici europei. “Ho discusso e portato il punto di vista italiano sulle questioni più importanti - ha sottolineato la- a patire dalla crisi ucraina e dal domino di conseguenze che produce. Bisogna dare il prima possibile concretezza a una soluzione sull'aumento dei costi dell'energia: il tetto del gas è stato discusso nelle ultime settimane, sono stati fatti passi avanti importanti, ora servono le soluzioni. Abbiamo parlato ovviamente delle risorse del Pnrr e di come spenderle al ...

Scienza in rete

...scaglionate affinché le banche soddisfino progressivamente tutte le aspettative di vigilanza enunciate nella sua Guida sui rischi legati ale all'ambiente nel 2020. La revisione ha concluso,...Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in un briefing con la stampa alla vigilia della Conferenza internazionale sulsi terra' in Egitto. "E' tempo di un patto storico ... Clima e salute: riflessioni a margine del Global Report di Lancet Countdown A renderlo possibile una concomitanza di fattori. I principali sono il clima mite degli ultimi tempi, che ha ritardato l'accensione dei riscaldamenti nelle case, e la minore domanda di gas arrivata ...13 membri di Scientist Rebellion sono in custodia cautelare estesa, a seguito di un’azione non violenta nello showroom BMW World di Monaco.