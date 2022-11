Chanel Dilecta rappresenta l’Italia al “Junior Eurovision Song Contest”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA – Dopo il grande show dell’del maggio scorso da Torino, arriva su Rai1 anche la versione giovanile della popolare competizione canora. Sarà la giovanissimare quest’anno la Rai eal “”, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si terrà domenica 11 dicembre all’Arena Demircian di Erevan, in Armenia, paese vincitore dell’edizione del 2021 con la cantante Maléna. L’evento sarà seguito in diretta, a partire dalle ore 15.50, su Rai 1 e RaiPlay.interpreterà il brano “Bla Bla Bla” (musica di Marco Iardella e testo di ...

L' Italia ha la sua rappresentante per lo Junior Eurovision 2022 . Sarà la tredicenne, originaria di Thiene, a rappresentare l' Italia a Yerevan l'11 dicembre.Apolloni ha studiato canto e balletto dall'età di 4 anni, insieme al pianoforte , alla danza ...L' Italia ha la sua rappresentante per lo Junior Eurovision 2022 . Sarà la tredicenne, originaria di Thiene, a rappresentare l' Italia a Yerevan l'11 dicembre.Apolloni ha studiato canto e balletto dall'età di 4 anni, insieme al pianoforte , alla danza ... Junior Eurovision Song Contest, Rai in gara con Chanel Dilecta Sarà la giovanissima Chanel Dilecta a rappresentare quest’anno la Rai e l’Italia al “Junior Eurovision Song Contest”, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa ...Televisión Española ha lanzado ya un brevísimo adelanto de la canción con la que Carlos Higes representará a España en Eurovisión Junior 2022. El festival se celebrará el domingo 11 de diciembre, a la ...