Champions sorteggi | ecco le possibili avversarie di Napoli | Inter e Milan agli ottavi E le milanesi “ringraziano” la Juventus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilera la più tranquilla, poi il finale assurdo del girone che includeva anche laha inserito nella sua urna l’incognita thriller: il Psg. Mentre le dueesi,i bianconeri per la sconfitta di misura che ha evitato tra i loroincroci almeno quello con i parigini. L’Italia si presenta alo di Nyon, in programma lunedì 7 novembre, con tre squadre qualificatediLeague. Ilci arriva da prima del girone e testa di serie, mentre nerazzurri e rossoneri rischiano di incrociare più di una corazzata europea. Per Spalletti, come detto, il vero pericolo si chiama Psg, mente una tra Brugge ed Eintracht ...