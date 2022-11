Champions League | Napoli il club italiano che guadagna di più | ecco i numeri

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilha chiuso al primo posto la fase a girone di, la società incassa 62,5 milioni di euro. Gli azzurri con 15 punti, gli stessi del Liverpool, si sono comunque posizionati al primo posto del proprio girone in Uefa. Un cammino esaltante quello degli uomini di Luciano Spalletti che hanno segnato 20 gol, dominando praticamente su tutti i campi. Anche all’ultima giornata contro il Liverpool ilha tenuto testa, mollando solo nel finale, quando oramai sembrava acquisito il risultato di parità. Ma certe sconfitte aiutano a crescere, come ha sottolineato anche Alex Meret al termine della partita dal ventre di Anfield.: quanto ha incassato ildi De Laurentiis Il ...

I rossoneri sono dunque agli ottavi dia distanza di nove anni dall'ultima qualificazione e sono pronti a tornare a quella vocazione europea che è sempre stata nel dna del club. ...C'è anche il PSG tra le possibili sfidanti del Napoli per quanto riguarda gli ottavi di finale di Champions League. C'è anche il PSG delle super stelle Messi… Leggi ...Lunedì 7 novembre Napoli, Inter e Milan conosceranno le rispettive avversarie: questi i criteri del sorteggio e come seguirlo in diretta Ieri sera sono finiti i gironi della Champions League 2022/23.