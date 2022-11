Champions League | le qualificate agli Ottavi e le possibili avversarie delle italiane nel sorteggio

(Di giovedì 3 novembre 2022) E’ completo il tabellonesquadredi finale di. Sono tre le squadreancora in corsa: il Napoli che ha chiuso il girone al primo posto, Milan e Inter che si sono accontentate del secondo posto. Le 8 classificate al primo posto sono: Napoli, Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Le 8 classificate al secondo posto sono Liverpool, Brugge, Inter, Francoforte, Milan, Lipsia, Dortmund e Psg. In Europa: Ajax, Leverkusen, Barcellona, Sporting, Salisburgo, Shakhtar, Siviglia e Juventus. Eliminate: Rangers, Atletico Madrid, Plzen, Marsiglia, Dinamo Zagabria, Celtic, Copenhagen e Maccabi Haifa. Foto di Peter Powell / AnsaLe...

MILANO. Nove anni dopo il Milan torna negli ottavi di finale di. Con una prestazione quasi perfetta, la squadra di Pioli travolge l'RB Salisburgo per 4 - 0 a San Siro nell'ultima giornata della fase a gironi. Mattatore della serata Giroud, autore ...TORINO. La Juve cade 2 - 1 in casa contro il Paris Saint - Germain nella sesta e ultima giornata della fase a gironi dima in virtù della sconfitta del Maccabi Haifa contro il Benfica riesce comunque a garantirsi il terzo posto e l'accesso all'Europa. Mbappé porta avanti i parigini al 13' con un ...Manchester City - Siviglia highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Champions League. I Citizens ribaltano l'iniziale svantaggio ...(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Dobbiamo essere ambiziosi, siamo contenti. Da stasera iniziamo a parlare di qualcosa di serio": lo dice il dt del Milan Paolo Maldini presentandosi davanti ai microfoni di D ...