Champions League | le possibili avversarie del Napoli agli ottavi di finale | le fasce del sorteggio | rischio PSG

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilsi è qualificatodidellagrazie al primo posto conquistato nel proprio girone davanti al Liverpool. I partenopei hanno vinto le prime cinque partite e poi hanno perso ad Anfield, riuscendo comunque a primeggiare in classifica generale, precedendo la corazzata inglese. Gli azzurri saranno testa di serie nelche andrà in scena lunedì 7 novembre e nel primo turno della fase a eliminazione diretta affronteranno una compagine che ha concluso il raggruppamento in seconda posizione. Dovrebbe essere un vantaggio, ma ilrischia la clamorosa beffa: c’è infatti latà di pescare il PSG. I francesi sono stati sorpassati all’ultimo dal Benfica e dunque sono la grande mina ...