Champions League | la rinascita italiana

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nell'ora più buia, nella stagione in cui saremo costretti a spiare il Mondiale degli altri dal buco della serratura, il calcio italiano lancia segnali di inattesa ripresa tecnica spedendo tre squadre alla seconda fase della. L'eliminazione della Juventus non sporca il bilancio ottimo dei primi due mesi di manifestazioni europee: Napoli, Inter e Milan hanno cavalcato i rispettivi gironi mettendo a segno un paio di grandi imprese e confermando il percorso di crescita che si era intravisto già l'anno scorso. Le loro non sono qualificazioni banali, sulla spinta di gruppi facili o di avversari non all'altezza: sono storie diverse tra di loro ma che lucidano lo stato di salute della Serie A nel confronto con il meglio d'Europa. Solo la Premierpuò vantare uno score superiore, avendo trascinato agli ottavi di finale ...

Allegri, chiama Yildiz Adesso ci si aspetta soltanto la chiamata di Max Allegri che in, sempre contro il Psg, nei minuti finali ha fatto esordire l'argentino Enzo Barrenechea e ...Il 4 - 0 al Salisburgo e il conseguente passaggio agli ottavi ditraguardo che mancava da 9 anni non sono le uniche buone notizie che la partita di ieri ha donato al Milan , bisognoso di una serata speciale dopo il k.o. di Torino in campionato. ...Il ct della nazionale brasiliana, Tite, si trova in Italia con l'obiettivo di visionare alcuni giocatori in vista delle convocazioni ufficiali per il mondiale in Qatar: come riportato da ...