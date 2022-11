Centro sinistra unito per la presidenza della Provincia | presentata candidatura Alfieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Italia viva e Partito Socialista garantiscono il loro pieno sostegno alladel sindaco di Capaccio Paestum Francoalla guidadi Salerno nelle elezioni di secondo livello che si svolgeranno il prossimo 20 novembre. Annarosa Sessa per il partito di Renzi e Enzo Maraio per i socialisti erano seduti questa mattina al tavolo, con il deputato Piero De Luca ed il segretariole Enzo Luciano, convocato presso la sede del Pd a Salerno in via Manzo per ufficializzare 800 firme dopo (ma ci siamo fermati perché non era più necessario raccoglierne altre – è stato detto) lada parte del(assente giustificato Corrado Matera) del sindaco ...