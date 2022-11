Celebrazioni del 4 novembre a San Giovanni - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 3 novembre 2022) La manifestazione inizierà alle 8:30 con la celebrazione della Santa messa nella chiesa di San Lorenzo in piazza ...

IL TELEGRAFO Livorno

La manifestazione inizierà alle 8:30 con la celebrazione della Santa messa nella chiesa di San Lorenzo in piazza ...... il discorso istituzionalesindaco Claudio Melotti e l'interventopresidente della Sezione ANA di Verona, Luciano Bertagnoli. Coinvolte nelleper il giorno dell'Unità nazionale e ... Le celebrazioni del 4 novembre In occasione delle celebrazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” i Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso unitamente al personale delle Forze Armate, hanno ...Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...