Cari studenti | se andate a vedere il film La stranezza fatelo da soli

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non vedo l’ora di andare a guardare ilsu Pirandello di Roberto Andò, però da solo, in un cinema semideserto. Lo specifico avendo letto che “La” è stato prodotto pensando – racconta la genesi di “Sei personaggi in cerca d’autore” – anche e soprattutto alle proiezioni per scolaresche. Se vado a vederlo, corro dunque il rischio di ritrovarmi in una sala infestata da frotte di ragazzini che si distraggono, chiacchierano, mangiano, si tocchicciano, sbirciano lo smartphone, vengono rimproverati dai prof e magari battono le mani alla fine della proiezione. La pretesa che un prodotto artistico, oltre che bello, debba essere anche istruttivo è forse il principale cancro della cultura in Italia. La somministrazione didattica di un, di uno spettacolo teatrale, di un concerto o di una mostra è la principale causa della ...