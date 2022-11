Carceri | Nordio | “Nuove strutture priorità del governo | necessari fondi e permessi”

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’edilizia carceraria costituisce una delle “” per il ministro della Giustizia Carlo. “Senza di quella non procediamo all’opera di modernizzazione e di umanizzazione”. Il Guardasigilli ne ha parlato all’uscita da Regina Coeli, il primo carcere che ha visitato da quando si è insediato in vi Arenula. “È stata un ‘emozione visitare l’ala dove Saragat e Pertini sono stati tenuti prigionieri in attesa di esecuzione durante la Seconda guerra mondiale. La loro evasione fu realizzata falsificando i documenti da quello che sarebbe diventato il futuro ministro Giuliano Vassalli, eroe della Resistenza. Vedere le celle e sedere sulla sedia di Vassalli è stata una doppia emozione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

